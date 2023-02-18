Vinko Soldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinko Soldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vinko Soldo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vinko Soldo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vinko Soldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinko Soldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinko Soldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinko Soldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinko Soldo 15 Şubat 1998 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinko Soldo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miroslav Bicanic yapmaktadır. Vinko Soldo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vinko Soldo'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vinko Soldoboyu ve yaşı kaç

Vinko Soldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vinko Soldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Vinko Soldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinko Soldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2009 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2013 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo Zagreb

7 Temmuz 2017 yılında NK Lokomotiva

31 Aralık 2017 yılında Dinamo Zagreb

26 Ocak 2018 yılında Cibalia

30 Haziran 2018 yılında Dinamo Zagreb

23 Temmuz 2018 yılında NK Rudes

31 Aralık 2018 yılında Dinamo Zagreb

21 Mart 2019 yılında KuPS

30 Kasım 2019 yılında Dinamo Zagreb

27 Ocak 2020 yılında Slaven Belupo

14 Ocak 2021 yılında Dinamo Zagreb

15 Ocak 2021 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Zagreb

13 Temmuz 2021 yılında Slaven Belupo

Vinko Soldo kimdir

Vinko Soldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinko Soldo şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Vinko Soldo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla 16 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vinko Soldo nereli

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