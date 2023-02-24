Vinko Zuljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinko Zuljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinko Zuljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vinko Zuljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vinko Zuljevic 20 Mart 2004 tarihinde Nova Bila şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Vinko Žuljević şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vinko Zuljevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vinko Zuljevic, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
BFK SIMM-BAU futbol takımında oynamaktadır. BFK SIMM-BAU takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vinko Zuljevic'nin BFK SIMM-BAU ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Vinko Zuljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vinko Zuljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Ağustos 2021 yılında S. Brijeg U19
19 Temmuz 2022 yılında Banja Luka U19
25 Ocak 2023 yılında Simm-Bau
Vinko Zuljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vinko Zuljevic şuan BFK SIMM-BAU takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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