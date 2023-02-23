Vinni Triboulet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinni Triboulet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinni Triboulet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinni Triboulet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinni Triboulet 18 Haziran 1999 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kamerun,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Vinni Dugary Triboulet şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinni Triboulet Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OG yapmaktadır. Vinni Triboulet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beroe Stara Zagora futbol takımında oynamaktadır. Beroe Stara Zagora takımına 25 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Vinni Triboulet'nin Beroe Stara Zagora ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vinni Triboulet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vinni Triboulet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vinni Triboulet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinni Triboulet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AS Nancy B

19 Aralık 2018 yılında AS Nancy

2 Eylül 2019 yılında RE Virton

24 Ekim 2019 yılında Virton U21

31 Ocak 2020 yılında AS Nancy

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

25 Ekim 2022 yılında Beroe

Vinni Triboulet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinni Triboulet şuan Beroe Stara Zagora takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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