Viorel Chinde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viorel Chinde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viorel Chinde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viorel Chinde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viorel Chinde 29 Aralık 1993 tarihinde Baia Mare şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viorel Chinde Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Viorel Chinde'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Viorel Chinde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viorel Chinde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viorel Chinde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viorel Chinde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Minaur

Viorel Chinde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viorel Chinde şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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