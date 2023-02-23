Viorel Girbacea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viorel Girbacea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viorel Girbacea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viorel Girbacea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viorel Girbacea 18 Mart 2006 tarihinde Slobozia şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Viorel Ionuț Gîrbăcea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viorel Girbacea Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına - tarihinde katılmıştır. Viorel Girbacea'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Viorel Girbacea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viorel Girbacea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viorel Girbacea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viorel Girbacea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viorel Girbacea şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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