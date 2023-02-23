Viorel Lica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viorel Lica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viorel Lica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viorel Lica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viorel Lica 14 Mayıs 1995 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Viorel Ștefan Lică şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viorel Lica Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Viorel Lica'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Viorel Lica Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/viorel.lica.7

Viorel Lica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viorel Lica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viorel Lica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viorel Lica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında ACS Berceni

30 Haziran 2015 yılında Dinamo II

1 Ağustos 2015 yılında Otelul Galati

31 Aralık 2015 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Sportul Snagov

15 Temmuz 2019 yılında FC Farul 1920

12 Ocak 2021 yılında Petrolul

1 Temmuz 2022 yılında ACSM Poli Iasi

Viorel Lica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viorel Lica şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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