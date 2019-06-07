VIP’TEN DİBE

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu bayramın ikinci günü Karadeniz'i kapsayan Trabzon, Giresun ve Ordu gezilerinin ardından İstanbul'a dönmek için Ordu, Giresun havalimanında VIP krizi yaşanmıştı İmamamoğlu VIP kurallarına uymayarak VIP listesinde ismi olmamasına rağmen yanındaki bir sürü sıradan kişilerle VIP kullanmaya kalkması ya tam bir cahillik ya da fazla gaza gelmiş olmalı ki meydan okurcasına önüne gelene hakaret ederek polislerle tartışarak hatta devletin valisine 'it' diyecek kadar kendini kaybetmiş durumda.

Bazı çevreler, hatta CHP adayını sevgi pıtırcığı ilan edenler de eminim şoktadır. Öyle ya her tarafa sevgi pıtırcığı ilan edilen herkesi kucaklayacağını açıklayan birisinin biraz zorlandığı zaman gerçek yüzünü ortaya koyarak kinini nefretini kusan biri. Şimdi buradan sormak lazım İmamoğlu'na, Hani sen halk adamıydın?, Hani sen çalışanlar musakka yerken sen antrikot yiyemezdin?, Hani gösteriden şatafattan uzak kalacaktın? Maden halk adamısın VIP salonuna alınmayınca neden yıktın ortalığı? Veya halk adamı neden VIP salonunu kullanmak ister?

Amaç şu mu acaba, yalanlarına bir yenisini daha eklemek için böyle bir senaryo uygulayıp hakkın olmadığı bir yeri zorla kullanmak isteyip alınmayınca da mağduru oynayıp algı oluşturmaya mı çalışmak? Ama sanırım başaramadın, kendini tutamadın gerçek yüzün ortaya çıktı devletin valisine it diyecek kadar büyük bir hata yaptın. Gerçi siz değil miydiniz seçimleri kazandım edasıyla hem İl Başkanı Kaftancıoğlu ve İmamolu ayrı ayrı son derece lüks VIP araçlarınızla mazbata almaya giden. Anlaşılan sizde bir VIP hastalığı var. bu VIP hastalığı sizin gerçek yüzünüzü ortaya çıkardı, sizi diplere indirdi.