Virajda savrulan otomobil, 100 metreden vadiye uçtu

ANKARA'da virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağacı devirerek 100 metreden vadiye uçtu. Hurdaya dönen aracın içinde sıkışan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabaha karşı Keçiören ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde Günebakan Sokak üzerinde meydana geldi. Erbakan Bulvarı üzerinden Günebakan Sokak yönüne dönen Sakine Y.'nin kullandığı 06 BFC 842 otomobil, virajda savrularak yeşil alana girdi. Yol kenarındaki ağacı deviren otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten Kuzey Yıldızı Vadisi'ne uçtu. Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi önünde takla atarak duran otomobilin sürücüsü Sakine Y., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerine gelen polis ve vadi güvenlik personelleri de kaza yerinde incelemelerde bulundu. Hastanede tedavisi süren Sakine Y.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA