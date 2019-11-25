Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde virajı alamayan otomobil refüje çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde İbrahim M., idaresindeki 34 LN 6627 plakalı otomobil, bulvar üzerinde dönüş yapmak istediği sırada virajı alamayarak refüje çıktı. Kazada araçta bulunan sürücü kazadan yara almadan kurtulurken otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA