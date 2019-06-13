Virajı alamayan otomobil yoldan çıktı: 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin virajı alamayarak tepeye çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Oymapıhar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Oymapınar istikametine gitmekte olan H.T.'nin kullandığı 15 DP 129 plakalı otomobil, Bucak Şeyhler Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak yolun solunda bulunan tepeye çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü H.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan D.A., H.S. ve P.K. yaralandı. Ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA