İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Virajı alamayan su yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Virajı alamayan su yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde virajı alamayan su yüklü tır şarampole devrildi.

Virajı alamayan su yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde virajı alamayan su yüklü tır şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Derevenk Viyadüğü girişinde A.Ç.'nin sürücüsü olduğu 16 ADF 43 plakalı su yüklü tır şarampole devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, tırda bulunan kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Virajı alamayan su yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Virajı alamayan su yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT