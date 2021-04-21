Manisa'da hastaneler dezenfekte ediliyorOruç tutamayanlar ne kadar para vermeli 2021 Diyanet? | Fitre ücreti 2021Camia isminin anlamı nedir, Camia ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kar sularının taşıdığı çöpler toplanıyor, Bursa’da barajlarda hummalı temizlikHüma isminin anlamı nedir, Hüma ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yaylada yangın çıktı: 2 ağıl kullanılamaz hale geldiİl Sağlık Müdürü'nden korkutan açıklama "Malatya’da yoğun bakımlarda doluluk oranı artıyor"Durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirildiErep isminin anlamı nedir, Erep ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Afife isminin anlamı nedir, Afife ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Virajı alamayan sürücü kaza yaptı: Araçta büyük maddi hasar oluştu

Virajı alamayan sürücü kaza yaptı: Araçta büyük maddi hasar oluştu

Eskişehir-Ankara çevre yolu üzerinde virajı alamayan sürücünün kullandığı panelvan araç orta refüjü atlayarak karşı şeride geçip yan yattı. Araçta bulunan sürücü ve eşi kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Virajı alamayan sürücü kaza yaptı: Araçta büyük maddi hasar oluştu

Kaza, Havacılık Müzesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Eskişehir'e gelen Ömer D. yönetimindeki 26 TZ 038 plakalı panelvan araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu virajı alamayarak karşı şeride geçti. Orta refüjü atlayarak karşı yola geçtikten sonra sol şeritte yan yatan panelvan aracın sürücüsü Ömer D. ve yolcu olarak bulunan eşi Bigül D. kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan çiftin tedavisi kaza yerinde yapılırken, araçta büyük maddi hasar oluştu.

Panelvan aracın çekici kamyon ile çekilmesiyle trafik normale döndü.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Virajı alamayan sürücü kaza yaptı: Araçta büyük maddi hasar oluştu

Virajı alamayan sürücü kaza yaptı: Araçta büyük maddi hasar oluştu

Virajı alamayan sürücü kaza yaptı: Araçta büyük maddi hasar oluştu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT