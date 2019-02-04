Virajı alamayan traktör devrildi: 2 yaralı

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde römorku kum yüklü traktörün devrilmesi sonucu, sürücü Mehmet Dinçer (46) ve Mehmet Acar (38) yaralandı.

Kaza, Karıncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Dinçer yönetimindeki 16 SH 312 plakalı, römorku kum yüklü traktör, virajı alamayarak devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Dinçer ile beraberindeki Mehmet Acar yaralandı. Yaralılar, Bursa merkezindeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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DHA