Virane evler korkutuyor

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi sakinleri 5 yıldır uygulanmayan kentsel dönüşüm ve gelişme alanı çalışmalarının durmasına tepki gösterdi.

Döşeme Mahallesi sakinleri, 2015 yılında önce Seyhan Belediye Meclisi daha sonra da Adana Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan kentsel dönüşüm kararından sonra bir tek çivi çakılmadığını ileri sürerek, virane haline dönen yerden kurtulmak istediklerini bildirdiler.

Seyhan Belediyesi Meclisinin 8 Mayıs 2015 tarihli ve 71 sayılı kararı ile Döşeme Mahallesindeki yerin Kentsel Dönüşüm alan sınırında belirlenerek Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilmişti. Adana Büyükşehir Belediyesi de 2015 yılında belirtilen 19 hektarlık alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi için karar almıştı. Kararda Döşeme Mahallesinde belirlenen alanda bulunan deprem yönetmeliğine uygun olmayan ve risk arz eden yapılaşmaların bulunması, konut ve ticaret alanlarının düzenli, fen ve sanat normlarına uygun olmaması, kamu hizmet alanlarının az olması, rekreasyon ve sosyal donatı alanlarının olmaması, sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerinin bulunmaması sebebiyle kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak düşünüldüğü ifade edilerek hem ilgili komisyonlarda hem de Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile karar alınmıştı.

Döşeme Mahallesi Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Halil Tunçsoy ve Başkan Yardımcısı Mustafa Durmaz, mahalle sakinleri ile birlikte bir açıklama yaparak aradan geçen 5 yıla rağmen bugüne kadar hiçbir çalışmanın yapılmadığını söylediler.

Dernek Başkanı Halil Tunçsoy, 4 yıl önce mahallenin menfaatleri doğrultusunda, mahallede ki yoksullara yardım, sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak ve kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için üzere bu derneği kurduklarını belirterek, "Döşeme Mahallesi bir tarafında Valilik, bir tarafında Seyhan Belediyesi, bazı özel hastaneler arasında bir virane gibi durmaktadır. Etrafımızdaki mahallelerden Kurtuluş, Çınarlı hepsi yenilenip, modern yapılaşmaya giderken bizim içinde yaşadığımız Döşeme ise olduğu yerde durmaktadır. Çifteminare'nin olduğu yer Döşeme olarak geçmektedir, orada bazı müteahhit firmalar hızla yeni inşaatlar yaparak hak sahiplerine teslim etti" dedi.

Başkan Tunçsoy şunları söyledi:

"200 metre uzaklıktaki yere yapım izni veriliyor da bizim buralara niye verilmiyor? Mahallemizdeki virane evler başımıza sorun oluyor, uhucular, hırsızlar var ve farklı farklı şeyler duyuyoruz. Ayrıca evlerin yıkılma riski var, can kaybı korkusu yaşıyoruz. Geçenlerde Seyhan Belediyesi bir binanın üzerini bez ile kapattı."

Koruma Kurulu kararlarının hiçbir şekilde mahalle sakinlerine tebliğ edilmediğini söyleyen Tunçsoy, "Seyhan Belediye Başkanı Mehmet Akif Kemal Akay, seçimler öncesi gelerek sorunları çözeceğini söylemiştir. Acaba biz Döşeme Mahallesi sakinleri unutulduk mu? Akay'ın bize vermiş olduğu sözlerin yerine getirmesini istiyoruz" diye konuştu.

Dernek Başkan Yardımcısı Mustafa Durmaz da, "2015 yılında hem Seyhan İlçe Belediyesi hem de Adana Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla mahallemiz kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Bu zamana kadar kentsel dönüşüm uygulaması olmadı. Projeler çizildi, arkasından iptal edildi. Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu burada bir çalışma gerçekleştirdi. Bazı evlerde şuan suyun içine konulsa eriyen bazı eski ince tuğlalar var diye 23 evi 2. Derecede koruma alanı kapsamına aldılar. O nedenle sit kapsamına girmeyen binalar da yıkılamadı. 5 yıldır mahalle sakinleri olarak sıkıntıdayız. Sit alanı olarak ilan edilen yerlerdeki bir kısım binalar yıkılmış vaziyette. Sit alanı kararının kaldırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA