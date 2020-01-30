Viranşehir’de kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına başlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Viranşehir ilçesinde 8 bin 300 metrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile ŞUSKİ Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın tümünde olduğu gibi Viranşehir ilçesinde de kanalizasyon hat döşemesi uygulaması başlatıldı. İlçede altyapı yatırımlarını sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon, içme suyu ve bakım-onarım faaliyetlerini planlı ve programlı bir şekilde sürdürüyor.

Projeler teknik ekiplerce hazırlayarak sahada titizlikle uygulayan, geleceği esas alan hizmetleri hayata geçirmek için tüm araç ve personelleri ile çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Viranşehir İlçesi Hürriyet Mahallesinde 8 bin 300 metrelik Kanalizasyon hattı döşeme çalışmasının startını verdi. Kanalizasyon hat döşeme işini gerçekleştiren ekipler hedeflerinde olan projenin bir an önce bitmesi için hummalı bir şekilde çalışma tempolarını arttırdı.

Mahalle sakinleri ise yıllardır kanalizasyon eksikliğinden dolayı yaşadıkları mağduriyeti gidermek için çalışma başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: İHA