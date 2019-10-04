Viranşehir’de terör propagandasına 7 gözaltı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.
Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, katıldıkları düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişileri tespit etti. Eş zamanlı olarak bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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