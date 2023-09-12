Viranşehir’de valiye şelengo ikram edildi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ağırladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Viranşehir’de valiye şelengo ikram edildi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ağırladı. Çalışmalar hakkında Vali Şıldak'a bilgi veren Başkan Ekinci, Viranşehir'in gelişmesi ve kalkınması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.

Son yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Balıkesir Valiliği'nden Şanlıurfa Valiliği görevine atanan Hasan Şıldak'ın gerçekleştirdiği ilçe ziyaretlerinin bugünkü durağı Viranşehir oldu. Viranşehir'de bir dizi temaslarda bulunan Vali Şıldak, Viranşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve başkan yardımcıları tarafından kapıda karşılanan Vali Şıldak, daha sonra makama geçti.

Başkan Ekinci tarafından Viranşehir'de yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında Vali Şıldak'a brifing verildi. Viranşehir'de yapılan diğer çalışmaları da takdirle karşılayan Şıldak, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Ekinci ve ekibine teşekkür etti.

Ziyarette Vali Şıldak'a, ülkemizde sadece Viranşehir'de yetişen şelengo da ikram edildi. Başkan Ekinci, ziyaretin sonunda ise Vali Şıldak'a işlemeli ibrik hediye etti. Ziyaretlerinden dolayı Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'a teşekkür eden Başkan Ekinci, Viranşehir'in gelişmesi ve kalkınması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti. Viranşehir İlçe Kaymakamı Önder Koç'un da eşlik ettiği Vali Şıldak, daha sonra çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından belediye binasından ayrıldı.

Viranşehir’de valiye şelengo ikram edildi

Viranşehir’de valiye şelengo ikram edildi

Viranşehir’de valiye şelengo ikram edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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