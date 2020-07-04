Viranşehir’e dev yatırım

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde içme suyu projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Viranşehir Belediyesi, uzun süredir içme suyunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için sürdürdüğü girişimleri meyvesini vermeye başladı. İlçenin su sıkıntısını giderecek olan proje için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Plan Proje Daire Başkanlığı ile İller Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğü Viranşehir İçme Suyu Şebeke Projesi için ihale öncesi tespit çalışmalarını tamamladı. İlçe halkına müjdeyi veren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, verdikleri sözleri yerine getirdiklerini söyledi. Proje ile halkın kesintisiz temiz suya ulaşacağını belirten Ekinci, mutluluk yaşadıklarını aktardı. Kısa süre içerisinde ihaleye çıkılacağını vurgulayan Ekinci, "Proje onaylandı ve ihale aşamasına geldik. İlçemizde ciddi anlamda sıkıntı yaşadığımız içme ve kullanma suyu sorununu yoğun girişimlerimiz sonucu çözüme kavuşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Artık Viranşehir'de bina üzerindeki o su bidonları olmayacak çirkin görüntüye son veriyoruz. İlçemizin içme suyu eksikliğini giderecek olan içme suyu şebeke projesi için yatırım bedeli yaklaşık 100 milyon TL olan ve 280 kilometrelik hat döşemesi yapılarak değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Viranşehir İçme Suyu Şebeke Projesi'nin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kulandı.

Kaynak: İHA