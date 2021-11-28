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Virgil Abloh kimdir? Nereli? | Virgil Abloh öldü mü? | Hastalığı neydi? | Neden öldü?

ABD'li modacı ve DJ Virgil Abloh'a ilişkin flaş bir açıklama yapıldı. Basına yansıyan haberler sonrası Virgil Abloh kimdir? Nereli? | Virgil Abloh öldü mü? | Hastalığı neydi? | Neden öldü? sorularının yanıtı merak edildi. İşte detaylar...

Virgil Abloh kimdir? Nereli? | Virgil Abloh öldü mü? | Hastalığı neydi? | Neden öldü?

Kendine has tarzıyla bilinen ünlü modacı ve ve DJ Virgil Abloh'dan acı haber geldi. Çıkan haberlerin ardından Virgil Abloh kimdir? Nereli? | Virgil Abloh öldü mü? | Hastalığı neydi? | Neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

VİRGİL ABLOH KİMDİR? NERELİ?

Virgil Abloh 30 Eylül 1980 yılında ABD'nin Illinois eyaletinin  Rockford şehrinde dünyaya geldi. 2009'da shannon abloh ile dünyaevine giren ünlü tasarımcı 2018 yılından ölümüne dek Louis Vuitton'un erkek giyim koleksiyonunun sanat yönetmenliğini yaptı. Grey Abloh ve Lowe Abloh adında 2 çocuğu bulunan Virgil Abloh bir süre önce kansere yakalanmıştı.

Virgil Abloh kimdir? Nereli? | Virgil Abloh öldü mü? | Hastalığı neydi? | Neden öldü?

VİRGİL ABLOH ÖLDÜ MÜ?

Kendine has tarzıyla bilinen ünlü modacı ve ve DJ Virgil Abloh hayata gözlerini yumdu.

VİRGİL ABLOH HASTALIĞI NEYDİ?

Kansere yakalanan ünlü modacı, tarihler 2019'u gösterdiğinde doktoru tarafından uyarılmış ve işlerine ara vermek durumunda kalmıştı. Buna rağmen Abloh hastalığına ilişkin hiçbir zaman konuşmadı. 

Virgil Abloh kimdir? Nereli? | Virgil Abloh öldü mü? | Hastalığı neydi? | Neden öldü?

VİRGİL ABLOH NEDEN ÖLDÜ?

Virgil Abloh'un ölümüne ilişkin yapılan açıklamada kardiyak anjiyosarkom adı verilen nadir rastlanılan bir kanser türü dolayısıyla yaşamını yitirdiği belirtildi.

Lüks sokak giyimi markası Off-White'ın kurucusu ve Louis Vuitton'un erkek giyim direktörü olan Abloh'un ölümüne ilişkin Louis Vuitton'dan açıklama yapıldı.

Virgil Abloh kimdir? Nereli? | Virgil Abloh öldü mü? | Hastalığı neydi? | Neden öldü?

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üzücü haberi aldıktan sonra şok geçiriyoruz. O sadece bir moda dahisi değil aynı zamanda harika bir ruha sahip bilge bir insandı"

2018'in başlarında Lois Vitton'a katılan Virgil Abloh, markanın sokak giyimine yönelmesini destek vermişti.

Virgil Abloh kimdir? Nereli? | Virgil Abloh öldü mü? | Hastalığı neydi? | Neden öldü?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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