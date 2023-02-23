Virgil Draghia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Virgil Draghia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Virgil Draghia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Virgil Draghia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Virgil Draghia 31 Temmuz 1990 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Virgil Drăghia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Virgil Draghia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Virgil Draghia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 3 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. Virgil Draghia'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Virgil Draghia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Virgil Draghia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Virgil Draghia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Virgil Draghia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Rapid 1923 II

1 Temmuz 2009 yılında Rapid Bukarest

1 Ocak 2011 yılında Juventus Buk.

30 Haziran 2011 yılında Rapid Bukarest

2 Ağustos 2016 yılında Concordia

6 Eylül 2017 yılında Juventus Buk.

1 Temmuz 2018 yılında FC Voluntari

3 Eylül 2018 yılında FC Rapid 1923

Virgil Draghia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Virgil Draghia şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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