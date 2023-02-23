Virgil Ghita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Virgil Ghita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Virgil Ghita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Virgil Ghita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Virgil Ghita 4 Haziran 1998 tarihinde Piteşti şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Virgil Eugen Ghiță şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Virgil Ghita Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Virgil Ghita'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Virgil Ghita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Virgil Ghita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Virgil Ghita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Virgil Ghita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Viitorul U19

1 Temmuz 2017 yılında FC Viitorul

28 Şubat 2022 yılında Cracovia

Virgil Ghita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Virgil Ghita şuan Cracovia takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Virgil Ghita Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 2 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Romanya Olimpiyat takımında 6 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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