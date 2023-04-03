Virgil Gomis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Virgil Gomis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Virgil Gomis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Virgil Gomis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Virgil Gomis 16 Nisan 1999 tarihinde Limay şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Virgil Vilela Gomis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Virgil Gomis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Virgil Gomis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bilinmiyor futbol takımında oynamaktadır. Bilinmiyor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Virgil Gomis'nin Bilinmiyor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Virgil Gomis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/virgilgomis_/

Virgil Gomis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Virgil Gomis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Virgil Gomis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Virgil Gomis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Nottingham U21

26 Ekim 2018 yılında Braintree

25 Kasım 2018 yılında Nottingham U21

31 Ocak 2019 yılında Notts County

31 Mayıs 2019 yılında Nottingham U21

9 Ağustos 2019 yılında Macclesfield

3 Ocak 2020 yılında Nottingham U21

16 Ekim 2020 yılında Grimsby Town

5 Ocak 2021 yılında Nottingham U21

27 Ağustos 2021 yılında Paris FC B

1 Temmuz 2022 yılında Bilinmiyor

Virgil Gomis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Virgil Gomis şuan Bilinmiyor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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