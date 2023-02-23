Virgile Pinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Virgile Pinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Virgile Pinson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Virgile Pinson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Virgile Pinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Virgile Pinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Virgile Pinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Virgile Pinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Virgile Pinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Virgile Pinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Virgile Pinson 22 Şubat 1996 tarihinde Cenon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Virgile Pinson Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agents Team S.R.L yapmaktadır. Virgile Pinson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Virgile Pinson'nin FC Botosani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Virgile Pinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Virgile Pinson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Virgile Pinson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Virgile Pinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2016 yılında Limoges FC

24 Ağustos 2017 yılında Antalyaspor U21

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Stade Reims B

1 Temmuz 2019 yılında Stade Reims

30 Eylül 2020 yılında Quevilly Rouen

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2021 yılında Lok. Sofia

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2022 yılında FC Botosani

Virgile Pinson kimdir

Virgile Pinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Virgile Pinson şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Le Havre AC (2008-2014), Clermont Foot (2014-2015)

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Virgile Pinson nereli

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