Virgiliu Postolachi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Virgiliu Postolachi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Virgiliu Postolachi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Virgiliu Postolachi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Virgiliu Postolachi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Virgiliu Postolachi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Virgiliu Postolachi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Virgiliu Postolachi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Virgiliu Postolachi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Virgiliu Postolachi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Virgiliu Postolachi 17 Mart 2000 tarihinde Edineț şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Moldova,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Virgiliu Postolachi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSM Sport & Entertainment yapmaktadır. Virgiliu Postolachi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Virgiliu Postolachi'nin UTA Arad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Virgiliu Postolachi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/p.virgiliu_17/

Virgiliu Postolachi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Virgiliu Postolachi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Virgiliu Postolachi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Virgiliu Postolachi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Paris SG U19

1 Mart 2018 yılında Paris SG B

18 Temmuz 2019 yılında LOSC Lille B

31 Temmuz 2020 yılında Mouscron

31 Ocak 2021 yılında Vendsyssel FF

30 Haziran 2021 yılında Mouscron

1 Temmuz 2022 yılında UTA Arad

Virgiliu Postolachi kimdir

Virgiliu Postolachi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Virgiliu Postolachi şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Virgiliu Postolachi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 19 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Virgiliu Postolachi nereli

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