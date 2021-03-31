Virgin Galactic, ticari uzay yolculuğu yapacak yeni gemiyi tanıttı

2004 yılında İngiliz girişimci Sir Richard Branson İngiltere'de kurulan ve uzaya ticari seferler düzenlemeyi hedefleyen Virgin Galactic, yeni nesil uzay gemisini sergiledi. VSS Imagine isimli yeni geminin gelecek yaz aylarında ilk testlerine başlayacağı bildirildi.

Virgin Galactic'in bir önceki uzay gemisi olan VSS Unity'ye oranla daha sürdürebilir bir performans ve daha sık uçabilme yeteneğine sahip VSS Imagine, Virgin Galactic'in büyüyen uzay gemisi filosunun en güçlü temsilcilerinden biri olacak.

KAPASİTE 8 KİŞİLİK

Uzaya ticari uçuş sergilenmesi için kullanılacak olan VSS Imagine, iki pilot ve altı yolcu şeklinde toplam 8 kişiyi alt yörüngeye taşıyabilecek kapasitede. Tıpkı selefi VSS Unity'de olduğu gibi bir uçak yardımıyla yükselecek VSS Imagine, 15 kilometre yüksekliğe ulaştıktan sonra uçaktan ayrılarak alt yörüngeye doğru yola çıkacak.

DÜNYAYI 110 KİLOMETRO UZAKLIKTAN İZLEYECEKLER

Virgin Galactic'in uzay gemileriyle uzaya çıkma şansına sahip olan kişiler dünyayı 110 kilometre uzaktan izleyebilecek. Uzaya giden turistlerin yer çekimsiz ortamda 6 saat kaldıktan sonra dünyaya geri götürülmesi planlanıyor.

Virgin Galactic'in ilk resmi turizm görevlerine 2022'de başlaması beklentilerin arasında yer alıyor. Şirket, yolculuk için aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 600'den fazla kişinin şimdiden yer ayırttığını açıkladı.

KİŞİ BAŞI 250 BİN DOLAR

Uzaya gitmek isteyen kişilerin astronot eğitimi alacağını ifade eden yetkililer, uzay turunun kişi başı 250 bin dolar olacağını söylemişti.