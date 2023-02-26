Virgo Vallik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Virgo Vallik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Virgo Vallik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Virgo Vallik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Virgo Vallik 3 Şubat 2003 tarihinde Lihula şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Virgo Vallik Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Virgo Vallik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Virgo Vallik'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Virgo Vallik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Virgo Vallik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Virgo Vallik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Virgo Vallik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında JK Vaprus U17

1 Ocak 2019 yılında Pärnu JK II

1 Ocak 2020 yılında Pärnu Vaprus

Virgo Vallik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Virgo Vallik şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Virgo Vallik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lõuna-Läänemaa JK (-2016), Pärnu JK Vaprus (2017-2018)

Estonya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.