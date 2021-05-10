Virüs, uzay roketi, şimdi de leopar... Çin'de 3 leopar safari parkından kaçtı, yetkililer halktan gizledi

2020 yılından beri kötü haberlerin üst üste geldiği Çin son yaşanan leopar skandalı ile yeniden gündemde. Çin'in Zhejiang eyaletindeki safari parkında bulunan 3 leopar safari parkından kaçtı kaçtı. Tepkilerin asıl kaynağıysa yetkililerin bu durumu halktan gizlemesi oldu.

Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou’nun güneybatısında bulunan safari parkından kaçan leoparlar, halk için büyük tehdit oluşturuyor. Kaçan vahşi kedileri yakalamak için özel bir ekip oluşturuldu. Fuyang Bölge Hükümeti tarafından oluşturulan arama ekipleri, 2 leoparın bulunduğunu ifade etti. Ancak tehlike geçmiş değil çünkü üçüncü leopara hala ulaşılamadığı, ekiplerin Hangzhou kenti ve çevresinde dronelarla arama yaptıkları ifade edildi.

BÖLGE SAKİNLERİNİN HABER VERMESİYLE ANLAŞILDI

Hangcou sakinlerinin 4 Mayıs'ta leopar gördükleri ve bu durumu yetkililere bildirdikleri öğrenildi. Leoparların kaçtıkları bölge sakinlerinin haber vermesiyle anlaşıldı. Arama çalışmalarına motorlu paraşütler, köpekler ve insansız hava araçlarının dahil edildiği bilgisine yer verildi.

NE ZAMAN KAÇTIKLARI BİLİNMİYOR

Yaşanan olay sonrasında yetkililer, hayvanların 1 hafta öncesinde kaçtıklarından şüphelendiklerini ifade etti. Konuyla ilgili soruşturma açıldı ve aralarında park müdürünün de olduğu 5 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Olayın duyulması ile dehşete düşen vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi ve park yönetimine hayvanların kaçışındaki sorumsuzlukları ve halkı konuyla ilgili bilgilendirmeyerek tehlikeye attıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

Park yetkilileri olay sonrası açıklama yaparak özür diledi. Açıklamada 'yavru leoparların çok da saldırgan olmadığı' ve bu nedenle paniğe yol açmamak için leoparların kaçışının açığa çıkarılmadığı belirtildi. Parktan yapılan açıklamada, "Olayın açıklanmasının paniğe neden olacağından endişeliydik. Eleştirileri içtenlikle kabul ediyoruz" denildi.