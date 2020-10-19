Virüse inanmayan fenomen Dima Stuzhuk Covid-19 'dan hayatını kaybetti!

33 yaşındaki Ukrayna'lı İnstagram fenomeni, Dima Stuzhuk Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Daha önce virüse inanmadığı konusunda açıklama yapıp tepki odağı olan Stuzhuk'un sonu Covid-19 'dan oldu.

SALGINA İNANMIYORDU

Spor eğitmenliği de yapan medya fenomeni kısa bir süre önce sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafla Covid-19 virüsüne yakalandığını duyurmuştu. Stuzhuk, yaptığı son paylaşımlarında virüsü hafife almamaları konusunda sevenlerine uyarıda bulunmuştu.

Evli ve üç çocuk babası Stuzhuk'un eşi Sofia ise kalp ritminde yaşanan bozuklukların ölümü tetiklediğini belitti. Kalbi daha fazla dayanmayan Stuzhuk yaşama veda etti.