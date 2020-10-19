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Virüse inanmayan fenomen Dima Stuzhuk Covid-19 'dan hayatını kaybetti!

Spor eğitmenliği yapan ve yaptığı paylaşımlarla İnstagram' da fenomen olan, Dima Stuzhuk hayatını kaybetti. Daha önce virüse inanmadığını dile getiren ünlü fenomen Covid-19 virüsü nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Virüse inanmayan fenomen Dima Stuzhuk Covid-19 'dan hayatını kaybetti!

 33 yaşındaki Ukrayna'lı İnstagram fenomeni, Dima Stuzhuk Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Daha önce virüse inanmadığı konusunda açıklama yapıp tepki odağı olan Stuzhuk'un sonu Covid-19 'dan oldu.

Virüse inanmayan fenomen Dima Stuzhuk Covid-19 'dan hayatını ka

SALGINA İNANMIYORDU

Spor eğitmenliği de yapan medya fenomeni kısa bir süre önce sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafla Covid-19 virüsüne yakalandığını duyurmuştu. Stuzhuk, yaptığı son paylaşımlarında virüsü hafife almamaları konusunda sevenlerine uyarıda bulunmuştu.

Virüse inanmayan fenomen Dima Stuzhuk Covid-19 'dan hayatını ka

Evli ve üç çocuk babası Stuzhuk'un eşi Sofia ise kalp ritminde yaşanan bozuklukların ölümü tetiklediğini belitti. Kalbi daha fazla dayanmayan Stuzhuk yaşama veda etti.

 

 

 

 

 

 

 



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