Virüse inanmayan fenomen Dima Stuzhuk Covid-19 'dan hayatını kaybetti!
Spor eğitmenliği yapan ve yaptığı paylaşımlarla İnstagram' da fenomen olan, Dima Stuzhuk hayatını kaybetti. Daha önce virüse inanmadığını dile getiren ünlü fenomen Covid-19 virüsü nedeniyle hayata gözlerini yumdu.
33 yaşındaki Ukrayna'lı İnstagram fenomeni, Dima Stuzhuk Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Daha önce virüse inanmadığı konusunda açıklama yapıp tepki odağı olan Stuzhuk'un sonu Covid-19 'dan oldu.
SALGINA İNANMIYORDU
Spor eğitmenliği de yapan medya fenomeni kısa bir süre önce sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafla Covid-19 virüsüne yakalandığını duyurmuştu. Stuzhuk, yaptığı son paylaşımlarında virüsü hafife almamaları konusunda sevenlerine uyarıda bulunmuştu.
Evli ve üç çocuk babası Stuzhuk'un eşi Sofia ise kalp ritminde yaşanan bozuklukların ölümü tetiklediğini belitti. Kalbi daha fazla dayanmayan Stuzhuk yaşama veda etti.