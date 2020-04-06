Virüse karşı doğru bilinen yanlışlar

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan, korona virüsü nedeniyle bilinen yanlışlar hakkında, "Alkol ve klorun virüsleri öldürdüğüne dair de yanlış bir inanış vardır. Bu ürünler ağza ve gözlere zarar verebilir. Çamaşır suyu korona virüslerini öldürmez. El kurutma makinelerinin korona virüsü öldürdüğü konusunda bilimsel bir kanıt yoktur" dedi.

Korona virüsü salgının tüm dünyanın ardından Türkiye'yi de etkisi altına almasının ardından, hemen hemen her noktada tedbirler üst düzeye çıktı. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan da, virüs ile ilgili doğru bilinen yanlışları anlattı.

"Alkolün virüsleri öldürdüğüne dair yanlış inanış var"

"Korona virüsten korunmanın en önemli ve etkili yolu el hijyenini sağlamak, elleri sabun ve su ile yıkamaktır" diyen Batıkhan, "Alkol ve klorun virüsleri öldürdüğüne dair de yanlış bir inanış vardır. Bu ürünler ağza ve gözlere zarar verebilir. Bu tür kimyasallar sadece yüzeyleri dezenfekte ederken kullanılmalıdır" dedi.

Batıkhan, "Korona virüsü 7'den 70'e her yaştan insana bulaşabilir; ancak 60 yaşın üzerinde olanlar ile kronik hastalıklara sahip kişilerin bu hastalıktan etkilenme riski gençlere oranla çok daha yüksektir. Covid-19 çocuklara da bulaşabilir. Çocuklarda hastalığın çok daha hafif seyrettiği görülmektedir. Covid-19'a yakalanan herkes yaşamını yitirmez. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin raporuna göre; Covid-19'a yakalananların yüzde 80.9'u hastalığı hafif semptomlarla geçirmektedir" diye ifade etti.

Burnu tuzlu su ile yıkamak virüsten koruyor mu?

Dr. Batıkhan, en çok gündemde olan ve virüse iyi geldiği ifade eden yanlış yöntemleri şöyle anlattı:

"El kurutma makinelerinin korona virüsü öldürdüğü konusunda bilimsel bir kanıt yoktur. Kendinizi ve diğerlerini virüsten korumanın en iyi yolu, ellerinizi sabun ve su ile en az 20 saniye boyunca doğru şekilde yıkamaktır. Hasta bir kişi ile ne kadar uzun süre aynı ortamda bulunursanız, virüsü kapma olasılığınız da o kadar yükselir; ancak 10 dakikadan çok daha kısa sürede de virüs kişiden kişiye bulaşabilmektedir. Bazı bilimsel çalışmalar tuzlu su ile burnu temizlemenin üst solunum yolu enfeksiyonlarının semptomlarını azalttığını göstermektedir; ancak bu uygulamanın kişiyi korana virüsten koruduğuna dair bir kanıt veya araştırma bulunmamaktadır. Çamaşır suyu korona virüslerini öldürmez. Öte yandan, çamaşır suyu ile gargara yapmak vücutta ciddi hasarlara yol açabilir. Termal kameralar sadece kişilerin ateşi olup olmadığını saptayabilir. Ateş ise tek başına Covid-19 hastalığının tanısı açısından yeterli değildir. Mevsimsel gripler de korona virüs gibi ateşe yol açabilir."

Op. Dr. Hünkar Batıkhan, şu şekilde devam etti:

"Bazı bilimsel çalışmalar, sarımsağın bazı bakteri türlerinin büyümesini yavaşlatabileceğini ortaya koymaktadır; ancak sarımsağın insanları Covid-19'dan koruyabildiğine dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Covid-19 insanoğlunun karşılaştığı en ölümcül virüs değildir. Ebola gibi diğer virüslerin ölüm oranları daha yüksektir. "Grip ve zatürree aşıları Covid-19'a karşı korur?" Hayır, grip ve zatürre aşıları Covid-19'a karşı koruma sağlamaz. Virüsün insan eliyle oluşturduğu söylentileri devam etse de, yeni araştırmalar Covid-19'un evrimin doğal bir ürünü olduğunu göstermektedir. Bazı araştırmacılar Covid-19'un Sars da olduğu gibi yarasalardan insana geçmiş olabileceği tezi üzerinde çalışıyor. Bilim dünyası virüsün başlangıç noktasını belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürürken, Covid-19'un yarasa çorbasından yayıldığına dair bir kanıt ise bulunmuyor."

Kaynak: İHA