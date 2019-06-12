Visa'dan küresel ödemeler için blockchain platformu

ABD merkezli ödeme sağlayıcısı Visa, kurumsal ödemeler için blockchain temelli B2B Connect platformunu piyasaya sürdüğünü duyurdu.

FxStreet'te yer alan habere göre Visa, söz konusu platformla finansal kurumlar arasındaki sınır ötesi ödemelerin verimliliğini artırmayı hedefliyor.

B2B Connect blockchain temelli olması nedeniyle üçüncü partiye olan gerekliliği ortadan kaldırıyor ve maliyetleri düşürüyor. Platformun şu an 30 farklı ödeme kanalına hizmet verdiği belirtilirken, şirket kanal sayısını yıl sonunda 90'a yükseltmeyi hedefliyor.

B2B Connect'in küçük finansal kurumların yüksek miktardaki işlemleri için aracı bankalara başvurduğu ve bunun sonucunda gecikmeler ve yüksek işletim ücretlerine maruz kaldığı mevcut sisteme bir alternatif olarak oluşturulduğu belirtilirken, Visa İş Çözümleri küresel başkanı Kevin Phalen, "Bankadan bankaya, doğrudan çalışan bir çözüm oluşturarak sektördeki önemli sorunları ortadan kaldırıyoruz" dedi.

DHA