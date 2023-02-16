Visar Musliu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Visar Musliu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Visar Musliu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Visar Musliu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Visar Musliu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Visar Musliu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Visar Musliu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Visar Musliu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Visar Musliu 13 Kasım 1994 tarihinde Gostivar şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Висар Муслиу şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Visar Musliu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M-Soccermanagement yapmaktadır. Visar Musliu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Visar Musliu'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Visar Musliuboyu ve yaşı kaç

Visar Musliu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Visar Musliu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Visar Musliu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Visar Musliu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Renova

1 Temmuz 2012 yılında Gostivar

31 Aralık 2012 yılında Renova

1 Temmuz 2014 yılında St. Gallen U21

1 Ocak 2015 yılında Renova

30 Haziran 2015 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2015 yılında Renova

1 Temmuz 2017 yılında Vardar

28 Ocak 2018 yılında FC Prishtina

30 Ocak 2018 yılında Shkendija

30 Haziran 2018 yılında FC Prishtina

1 Temmuz 2018 yılında Shkendija

8 Ağu 2019 yılında Fehérvár

19 Ocak 2022 yılında FC Ingolstadt

Visar Musliu kimdir

Visar Musliu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Visar Musliu şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gostivar (?-2011)

Visar Musliu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey Makedonya takımında 6 numaralı formasıyla 2 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 1 gol atmıştır.

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Visar Musliu nereli

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