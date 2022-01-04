Viski fiyatları 2022 güncel kaç TL? Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?
Viski fiyatları 2022 güncel kaç TL? Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels, Jim Beam, Woodford Reserve, Joint Bourbon, Jameson, White Horse, Ballantines, Aberlour zamlı viski fiyatları nedir 2022? Belirttiğimiz sorular birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Yeni gelen zamlarla birlikte oluşan 2022 viski fiyatları sitemizde yer alıyor. Migros, Carrefour gibi marketlerde viski fiyatları nedir? İşte Viski fiyatlarıyla ilgili tüm merak edilenler…
Viski fiyatları 2022 güncel Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels, Jim Beam kaç TL? soruları internette oldukça fazla soruluyor. Migros viski fiyatları merak ediliyor. Haberimizde viski fiyatları ile tüm bilgiler yer almaktadır. Viski fiyatları değiştikçe haberimizde güncellenecektir.
JOHNNIE WALKER VİSKİ FİYATLARI
- 35 lik Johnnie Walker Red Label 135 TL
- 50 lik Johnnie Walker Red Label 175 TL
- 70 lik Johnnie Walker Red Label 250 TL
- 100 lük Johnnie Walker Red Label 340 TL
- 150 lik Johnnie Walker Red Label 510 TL
- 300 lük Johnnie Walker Red Label 1.220 TL
- 35 lik Johnnie Walker Black Label 170 TL
- 50 lik Johnnie Walker Black Label 235 TL
- 70 lik Johnnie Walker Black Label 315 TL
- 100 lük Johnnie Walker Black Label 420 TL
- 150 lik Johnnie Walker Black Label 615 TL
- 300 lük Johnnie Walker Black Label 1.325 TL
- 70 lik Johnnie Walker Double Black 355 TL
- 70 lik Johnnie Walker Blue Label 1.990 TL
- 70 lik Johnnie Walker Gold Label Reserve 412 TL
- 70 lik Johnnie Walker 18 Yıllık 570 TL
- 70 lik Johnnie Walker Sons King George V 4.150 TL
- 70 lik Johnnie Walker Green Label 15 Yıllık 520 TL
J&B VİSKİ FİYATLARI
- 35 lik J&B 125 TL
- 50 lik J&B 170 TL
- 70 lik J&B 230 TL
- 100 lük J&B 320 TL
- 150 lik J&B 460 TL
WHITE HORSE VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik White Horse 225 TL
CHIVAS REGAL VİSKİ FİYATLARI
- 35 lik Chivas Regal (12 Yıl) 173 TL
- 50 lik Chivas Regal (12 Yıl) 240 TL
- 70 lik Chivas Regal (12 Yıl) 315 TL
- 100 lük Chivas Regal (12 Yıl) 420 TL
- 175 lik Chivas Regal (12 Yıl) 760 TL
- 3 Litrelik Chivas Regal (12 Yıl) 1.300 TL
- 70 lik Chivas Regal (13 Yıl) 370 TL
- 70 lik Chivas Regal (15 Yıl) 413 TL
- 50 lik Chivas Regal (18 Yıl) 480 TL
- 70 lik Chivas Regal (18 Yıl) 650 TL
- 70 lik Chivas Regal (25 Yıl) 3.200 TL
- 70 lik Chivas Regal Ultis 1.950 TL
- 70 lik Chivas XV İskoç 425 TL
- 70 lik Chivas Mizunara 580 TL
BALLANTINES VİSKİ FİYATLARI
- 35 lik Ballantines Finest 135 TL
- 50 lik Ballantines Finest 175 TL
- 70 lik Ballantines Finest 250 TL
- 100 lük Ballantines Finest (1 litre) 340 TL
- 150 lik Ballantines Finest 510 TL
- 300 lük Ballantines Finest 1.220 TL
- 35 lik Ballantines 12 Yıl 155 TL
- 50 lik Ballantines 12 Yıl 218 TL
- 70 lik Ballantines 12 Yıl 300 TL
- 100 lük Ballantines 12 Yıl 410 TL
- 70 lik Ballantines 17 Yıl 500 TL
- 70 lik Ballantines 21 Yıl 940 TL
- 70 lik Ballantines 7 İskoç 275 TL
JACK DANIELS VİSKİ FİYATLARI
- 35 lik Jack Daniels Old No.7 163 TL
- 50 lik Jack Daniels Old No.7 220 TL
- 70 lik Jack Daniels Old No.7 300 TL
- 100 lük Jack Daniels Old No.7 405 TL
- 175 lik Jack Daniels Old No.7 695 TL
- 300 lük Jack Daniels Old No.7 1.175 TL
- 35 lik Jack Daniels Tennessee Honey 163 TL
- 70 lik Jack Daniels Tennessee Honey 300 TL
- 100 lük Jack Daniels Tennessee Honey 405 TL
- 35 lik Jack Daniels Tennessee Apple 163 TL
- 70 lik Jack Daniels Tennessee Apple 300 TL
- 100 lük Jack Daniels Tennessee Apple 405 TL
- 70 lik Jack Daniels Special Edition 320 TL
- 35 lik Jack Daniels Tennessee Fire 163 TL
- 70 lik Jack Daniels Tennessee Fire 300 TL
- 100 lük Jack Daniels Tennessee Fire 405 TL
THE GLENLIVET VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik The Glenlivet (12 Yıl) 420 TL
- 70 lik The Glenlivet (15 Yıl) 550 TL
- 70 lik The Glenlivet (18 Yıl) 790 TL
- 70 lik The Glenlivet Founder’s Reserve 350 TL
ABERLOUR VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik Aberlour (12 Yıllık) 460 TL
- 70 lik Aberlour (16 Yıllık) 720 TL
- 70 lik Aberlour (18 Yıllık) 860 TL
- 70 lik Aberlour A’bunadh 835 TL
SCAPA VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik Scapa Skiren 520 TL
- 70 lik Scapa Glansa 560 TL
JIM BEAM VİSKİ FİYATLARI
- 20 lik Jim Beam 110 TL
- 37,5 lik Jim Beam 125 TL
- 75 lik Jim Beam 185 TL
- 75 lik Jim Beam Black 210 TL
- 100 lük Jim Beam 250 TL
- 150 lik Jim Beam 345 TL
THE MACALLAN SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik The Macallan Single Malt 345 TL
GENTLEMAN JACK VİSKİ FİYATLARI
- 35 lik Gentleman Jack 190 TL
- 70 lik Gentleman Jack 335 TL
- 100 lük Gentleman Jack 445 TL
WOODFORD RESERVE VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik Wooford Reserve 445 TL
- 70 lik Wooford Reserve Rye 475 TL
DIMPLE GOLDEN SELECTION VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik Dimple Golden Selection 295 TL
BELL’S VİSKİ FİYATLARI
- 35 lik Bell’s 99 TL
- 50 lik Bell’s 135 TL
- 70 lik Bell’s 189 TL
- 100 lük Bell’s 259 TL
VAT 69 VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik Vat 69 195 TL
BULLEIT VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik Bulleit Rye 260 TL
- 70 lik Bulleit Bourbon 415 TL
LAGAVULIN 16 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik Lagavulin 16 Yıllık 700 TL
- 70 lik Lagavulin Distillers Edition 750 TL
TALISKER SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik Talisker 10 Yıllık Single Malt 530 TL
OBAN 14 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik Oban 14 Yıllık Single Malt 590 TL
CAOL ILA SİNGLE MALT VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik Caol Ila 12 Yıllık Single Malt 505 TL
DALWHINNIE 15 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik Dalwhinnie 15 Yıllık Single Malt 465 TL
THE SINGLETON OF DUFFTOWN 12 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik The Singleton Of Dufftown 12 Yıllık Single Malt 350 TL
THE SINGLETON OF DUFFTOWN 15 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik The Singleton Of Dufftown 15 Yıllık Single Malt 355 TL
GLENKINCHIE 12 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik Glenkinchie 12 Yıllık Single Malt 505 TL
CARDHU 12 SİNGLE MALT VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik Cardhu 12 Yıllık Single Malt 435 TL
- 70 lik Cardhu Gold Reserve 325 TL
JOINT BOURBON VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik Joint Bourbon 325 TL
ROYAL SALUTE 21 VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik Royal Salute (21 Yıllık) 1.300 TL
PASSPORT VİSKİ FİYATLARI
- 35 lik Passport 99 TL
- 50 lik Passport 135 TL
- 70 lik Passport 189 TL
- 100 lük Passport 260 TL
JAMESON İRLANDA VİSKİ FİYATLARI
- 35 lik Jameson İrlanda 143 TL
- 70 lik Jameson İrlanda 270 TL
- 100 lük Jameson İrlanda 370 TL
- 450 lik Jameson İrlanda 1.850 TL
- 70 lik Jameson İrlanda Black Barrel 350 TL
- 70 lik Jameson Caskmates İrlanda 315 TL
LONG JOHN İSKOÇ VİSKİ FİYATLARI
- 35 lik Long John İskoç 110 TL
- 50 lik Long John İskoç 150 TL
- 70 lik Long John İskoç 205 TL
- 100 lük Long John İskoç 290 TL
BENRIACH VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik Benriach The Original Ten 495 TL
- 70 lik Benriach The Twelve 575 TL
- 70 lik Benriach The Smoky Ten 550 TL
BRUICHLADDICH VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik Bruichladdich Classic Laddie 880 TL
- 70 lik Port Charlotte 1.050 TL
- 70 lik Octomore 2.570 TL
GLENGLASSAUGH VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik Glenglassaugh Revival 595 TL
- 70 lik Glenglassaugh Evolution 655 TL
- 70 lik Glenglassaugh Torfa 685 TL
GLENDRONACH VİSKİ FİYATLARI
- 70 lik Glendronach Original 12 Yıl 890 TL