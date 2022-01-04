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Viski fiyatları 2022 güncel kaç TL? Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

Viski fiyatları 2022 güncel kaç TL? Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels, Jim Beam, Woodford Reserve, Joint Bourbon, Jameson, White Horse, Ballantines, Aberlour zamlı viski fiyatları nedir 2022? Belirttiğimiz sorular birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Yeni gelen zamlarla birlikte oluşan 2022 viski fiyatları sitemizde yer alıyor. Migros, Carrefour gibi marketlerde viski fiyatları nedir? İşte Viski fiyatlarıyla ilgili tüm merak edilenler…

Viski fiyatları 2022 güncel kaç TL? Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

Viski fiyatları 2022 güncel Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels, Jim Beam kaç TL? soruları internette oldukça fazla soruluyor. Migros viski fiyatları merak ediliyor. Haberimizde viski fiyatları ile tüm bilgiler yer almaktadır. Viski fiyatları değiştikçe haberimizde güncellenecektir.

Viski fiyatları 2022 güncel kaç TL? Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

JOHNNIE WALKER VİSKİ FİYATLARI

  • 35 lik Johnnie Walker Red Label    135 TL
  • 50 lik Johnnie Walker Red Label    175 TL
  • 70 lik Johnnie Walker Red Label    250 TL
  • 100 lük Johnnie Walker Red Label    340 TL
  • 150 lik Johnnie Walker Red Label    510 TL
  • 300 lük Johnnie Walker Red Label    1.220 TL
  • 35 lik Johnnie Walker Black Label    170 TL
  • 50 lik Johnnie Walker Black Label    235 TL
  • 70 lik Johnnie Walker Black Label    315 TL
  • 100 lük Johnnie Walker Black Label    420 TL
  • 150 lik Johnnie Walker Black Label    615 TL
  • 300 lük Johnnie Walker Black Label    1.325  TL
  • 70 lik Johnnie Walker Double Black    355 TL
  • 70 lik Johnnie Walker Blue Label    1.990 TL
  • 70 lik Johnnie Walker Gold Label Reserve    412 TL
  • 70 lik Johnnie Walker 18 Yıllık    570 TL
  • 70 lik Johnnie Walker Sons King George V    4.150 TL
  • 70 lik Johnnie Walker Green Label 15 Yıllık    520 TL

Viski fiyatları 2022 güncel kaç TL? Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

J&B VİSKİ FİYATLARI

  • 35 lik J&B    125 TL
  • 50 lik J&B    170 TL
  • 70 lik J&B    230 TL
  • 100 lük J&B    320 TL
  • 150 lik J&B    460 TL

WHITE HORSE VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik White Horse    225 TL

CHIVAS REGAL VİSKİ FİYATLARI

  • 35 lik Chivas Regal (12 Yıl)    173 TL
  • 50 lik Chivas Regal (12 Yıl)    240 TL
  • 70 lik Chivas Regal (12 Yıl)    315 TL
  • 100 lük Chivas Regal (12 Yıl)    420 TL
  • 175 lik Chivas Regal (12 Yıl)    760 TL
  • 3 Litrelik Chivas Regal (12 Yıl)    1.300 TL
  • 70 lik Chivas Regal (13 Yıl)    370 TL
  • 70 lik Chivas Regal (15 Yıl)    413 TL
  • 50 lik Chivas Regal (18 Yıl)    480 TL
  • 70 lik Chivas Regal (18 Yıl)    650 TL
  • 70 lik Chivas Regal (25 Yıl)    3.200 TL
  • 70 lik Chivas Regal Ultis    1.950 TL
  • 70 lik Chivas XV İskoç    425 TL
  • 70 lik Chivas Mizunara    580 TL

Viski fiyatları 2022 güncel kaç TL? Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

BALLANTINES VİSKİ FİYATLARI

  • 35 lik Ballantines Finest    135 TL
  • 50 lik Ballantines Finest    175 TL
  • 70 lik Ballantines Finest    250 TL
  • 100 lük Ballantines Finest (1 litre)    340 TL
  • 150 lik Ballantines Finest    510 TL
  • 300 lük Ballantines Finest    1.220 TL
  • 35 lik Ballantines 12 Yıl    155 TL
  • 50 lik Ballantines 12 Yıl    218 TL
  • 70 lik Ballantines 12 Yıl    300 TL
  • 100 lük Ballantines 12 Yıl    410 TL
  • 70 lik Ballantines 17 Yıl    500 TL
  • 70 lik Ballantines 21 Yıl    940 TL
  • 70 lik Ballantines 7 İskoç    275 TL

JACK DANIELS VİSKİ FİYATLARI

  • 35 lik Jack Daniels Old No.7 163 TL
  • 50 lik Jack Daniels Old No.7    220 TL
  • 70 lik Jack Daniels Old No.7    300 TL
  • 100 lük Jack Daniels Old No.7    405 TL
  • 175 lik Jack Daniels Old No.7    695 TL
  • 300 lük Jack Daniels Old No.7    1.175 TL
  • 35 lik Jack Daniels Tennessee Honey    163 TL
  • 70 lik Jack Daniels Tennessee Honey    300 TL
  • 100 lük Jack Daniels Tennessee Honey    405 TL
  • 35 lik Jack Daniels Tennessee Apple 163 TL
  • 70 lik Jack Daniels Tennessee Apple 300 TL
  • 100 lük Jack Daniels Tennessee Apple 405 TL
  • 70 lik Jack Daniels Special Edition 320 TL
  • 35 lik Jack Daniels Tennessee Fire 163 TL
  • 70 lik Jack Daniels Tennessee Fire 300 TL
  • 100 lük Jack Daniels Tennessee Fire 405 TL

Viski fiyatları 2022 güncel kaç TL? Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

THE GLENLIVET VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik The Glenlivet (12 Yıl)    420 TL
  • 70 lik The Glenlivet (15 Yıl)    550 TL
  • 70 lik The Glenlivet (18 Yıl)    790 TL
  • 70 lik The Glenlivet Founder’s Reserve   350 TL

ABERLOUR VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Aberlour (12 Yıllık)    460 TL
  • 70 lik Aberlour (16 Yıllık)    720 TL
  • 70 lik Aberlour (18 Yıllık)    860 TL
  • 70 lik Aberlour A’bunadh    835 TL

Viski fiyatları 2022 güncel kaç TL? Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

SCAPA VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Scapa Skiren    520 TL
  • 70 lik Scapa Glansa    560 TL

JIM BEAM VİSKİ FİYATLARI

  • 20 lik Jim Beam    110 TL
  • 37,5 lik Jim Beam    125 TL
  • 75 lik Jim Beam    185 TL
  • 75 lik Jim Beam Black    210 TL
  • 100 lük Jim Beam    250 TL
  • 150 lik Jim Beam    345 TL

Viski fiyatları 2022 güncel kaç TL? Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

THE MACALLAN SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik The Macallan Single Malt    345 TL

GENTLEMAN JACK VİSKİ FİYATLARI

  • 35 lik Gentleman Jack    190 TL
  • 70 lik Gentleman Jack    335 TL
  • 100 lük Gentleman Jack    445 TL

Viski fiyatları 2022 güncel kaç TL? Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

WOODFORD RESERVE VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Wooford Reserve 445 TL
  • 70 lik Wooford Reserve Rye    475 TL

DIMPLE GOLDEN SELECTION VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Dimple Golden Selection    295 TL

BELL’S VİSKİ FİYATLARI

  • 35 lik Bell’s    99 TL
  • 50 lik Bell’s    135 TL
  • 70 lik Bell’s    189 TL
  • 100 lük Bell’s    259 TL

Viski fiyatları 2022 güncel kaç TL? Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

VAT 69 VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Vat 69    195 TL

BULLEIT VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Bulleit Rye    260 TL
  • 70 lik Bulleit Bourbon    415 TL

LAGAVULIN 16 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Lagavulin 16 Yıllık    700 TL
  • 70 lik Lagavulin Distillers Edition    750 TL

TALISKER SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Talisker 10 Yıllık Single Malt    530 TL
     

OBAN 14 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Oban 14 Yıllık Single Malt    590 TL

CAOL ILA SİNGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Caol Ila 12 Yıllık Single Malt    505 TL

DALWHINNIE 15 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Dalwhinnie 15 Yıllık Single Malt    465 TL

Viski fiyatları 2022 güncel kaç TL? Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

THE SINGLETON OF DUFFTOWN 12 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik The Singleton Of Dufftown 12 Yıllık Single Malt    350 TL

THE SINGLETON OF DUFFTOWN 15 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik The Singleton Of Dufftown 15 Yıllık Single Malt    355 TL

GLENKINCHIE 12 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Glenkinchie 12 Yıllık Single Malt    505 TL

CARDHU 12 SİNGLE MALT VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Cardhu 12 Yıllık Single Malt    435 TL
  • 70 lik Cardhu Gold Reserve    325 TL

Viski fiyatları 2022 güncel kaç TL? Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

JOINT BOURBON VİSKİ FİYATLARI 

  • 70 lik Joint Bourbon    325 TL

ROYAL SALUTE 21 VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Royal Salute (21 Yıllık)    1.300 TL

PASSPORT VİSKİ FİYATLARI

  • 35 lik Passport    99 TL
  • 50 lik Passport    135 TL
  • 70 lik Passport    189 TL
  • 100 lük Passport    260 TL

JAMESON İRLANDA VİSKİ FİYATLARI

  • 35 lik Jameson İrlanda    143 TL
  • 70 lik Jameson İrlanda    270 TL
  • 100 lük Jameson İrlanda    370 TL
  • 450 lik Jameson İrlanda    1.850 TL
  • 70 lik Jameson İrlanda Black Barrel    350 TL
  • 70 lik Jameson Caskmates İrlanda    315 TL

Viski fiyatları 2022 güncel kaç TL? Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

LONG JOHN İSKOÇ VİSKİ FİYATLARI

  • 35 lik Long John İskoç    110 TL
  • 50 lik Long John İskoç    150 TL
  • 70 lik Long John İskoç    205 TL
  • 100 lük Long John İskoç    290 TL

BENRIACH VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Benriach The Original Ten    495 TL
  • 70 lik Benriach The Twelve    575 TL
  • 70 lik Benriach The Smoky Ten    550 TL

BRUICHLADDICH VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Bruichladdich Classic Laddie    880 TL
  • 70 lik Port Charlotte    1.050 TL
  • 70 lik Octomore    2.570 TL

Viski fiyatları 2022 güncel kaç TL? Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

GLENGLASSAUGH VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Glenglassaugh Revival    595 TL
  • 70 lik Glenglassaugh Evolution    655 TL
  • 70 lik Glenglassaugh Torfa    685 TL

GLENDRONACH VİSKİ FİYATLARI

  • 70 lik Glendronach Original 12 Yıl    890 TL
Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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