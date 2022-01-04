Viski fiyatları 2022 güncel kaç TL? Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir? Viski fiyatları 2022 güncel kaç TL? Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels, Jim Beam, Woodford Reserve, Joint Bourbon, Jameson, White Horse, Ballantines, Aberlour zamlı viski fiyatları nedir 2022? Belirttiğimiz sorular birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Yeni gelen zamlarla birlikte oluşan 2022 viski fiyatları sitemizde yer alıyor. Migros, Carrefour gibi marketlerde viski fiyatları nedir? İşte Viski fiyatlarıyla ilgili tüm merak edilenler…

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Viski fiyatları 2022 güncel Johnnie Walker, J&B, Chivas Regal, Jack Daniels, Jim Beam kaç TL? soruları internette oldukça fazla soruluyor. Migros viski fiyatları merak ediliyor. Haberimizde viski fiyatları ile tüm bilgiler yer almaktadır. Viski fiyatları değiştikçe haberimizde güncellenecektir. JOHNNIE WALKER VİSKİ FİYATLARI 35 lik Johnnie Walker Red Label 135 TL

50 lik Johnnie Walker Red Label 175 TL

70 lik Johnnie Walker Red Label 250 TL

100 lük Johnnie Walker Red Label 340 TL

150 lik Johnnie Walker Red Label 510 TL

300 lük Johnnie Walker Red Label 1.220 TL

35 lik Johnnie Walker Black Label 170 TL

50 lik Johnnie Walker Black Label 235 TL

70 lik Johnnie Walker Black Label 315 TL

100 lük Johnnie Walker Black Label 420 TL

150 lik Johnnie Walker Black Label 615 TL

300 lük Johnnie Walker Black Label 1.325 TL

70 lik Johnnie Walker Double Black 355 TL

70 lik Johnnie Walker Blue Label 1.990 TL

70 lik Johnnie Walker Gold Label Reserve 412 TL

70 lik Johnnie Walker 18 Yıllık 570 TL

70 lik Johnnie Walker Sons King George V 4.150 TL

70 lik Johnnie Walker Green Label 15 Yıllık 520 TL J&B VİSKİ FİYATLARI 35 lik J&B 125 TL

50 lik J&B 170 TL

70 lik J&B 230 TL

100 lük J&B 320 TL

150 lik J&B 460 TL WHITE HORSE VİSKİ FİYATLARI 70 lik White Horse 225 TL CHIVAS REGAL VİSKİ FİYATLARI 35 lik Chivas Regal (12 Yıl) 173 TL

50 lik Chivas Regal (12 Yıl) 240 TL

70 lik Chivas Regal (12 Yıl) 315 TL

100 lük Chivas Regal (12 Yıl) 420 TL

175 lik Chivas Regal (12 Yıl) 760 TL

3 Litrelik Chivas Regal (12 Yıl) 1.300 TL

70 lik Chivas Regal (13 Yıl) 370 TL

70 lik Chivas Regal (15 Yıl) 413 TL

50 lik Chivas Regal (18 Yıl) 480 TL

70 lik Chivas Regal (18 Yıl) 650 TL

70 lik Chivas Regal (25 Yıl) 3.200 TL

70 lik Chivas Regal Ultis 1.950 TL

70 lik Chivas XV İskoç 425 TL

70 lik Chivas Mizunara 580 TL BALLANTINES VİSKİ FİYATLARI 35 lik Ballantines Finest 135 TL

50 lik Ballantines Finest 175 TL

70 lik Ballantines Finest 250 TL

100 lük Ballantines Finest (1 litre) 340 TL

150 lik Ballantines Finest 510 TL

300 lük Ballantines Finest 1.220 TL

35 lik Ballantines 12 Yıl 155 TL

50 lik Ballantines 12 Yıl 218 TL

70 lik Ballantines 12 Yıl 300 TL

100 lük Ballantines 12 Yıl 410 TL

70 lik Ballantines 17 Yıl 500 TL

70 lik Ballantines 21 Yıl 940 TL

70 lik Ballantines 7 İskoç 275 TL JACK DANIELS VİSKİ FİYATLARI 35 lik Jack Daniels Old No.7 163 TL

50 lik Jack Daniels Old No.7 220 TL

70 lik Jack Daniels Old No.7 300 TL

100 lük Jack Daniels Old No.7 405 TL

175 lik Jack Daniels Old No.7 695 TL

300 lük Jack Daniels Old No.7 1.175 TL

35 lik Jack Daniels Tennessee Honey 163 TL

70 lik Jack Daniels Tennessee Honey 300 TL

100 lük Jack Daniels Tennessee Honey 405 TL

35 lik Jack Daniels Tennessee Apple 163 TL

70 lik Jack Daniels Tennessee Apple 300 TL

100 lük Jack Daniels Tennessee Apple 405 TL

70 lik Jack Daniels Special Edition 320 TL

35 lik Jack Daniels Tennessee Fire 163 TL

70 lik Jack Daniels Tennessee Fire 300 TL

100 lük Jack Daniels Tennessee Fire 405 TL THE GLENLIVET VİSKİ FİYATLARI 70 lik The Glenlivet (12 Yıl) 420 TL

70 lik The Glenlivet (15 Yıl) 550 TL

70 lik The Glenlivet (18 Yıl) 790 TL

70 lik The Glenlivet Founder’s Reserve 350 TL ABERLOUR VİSKİ FİYATLARI 70 lik Aberlour (12 Yıllık) 460 TL

70 lik Aberlour (16 Yıllık) 720 TL

70 lik Aberlour (18 Yıllık) 860 TL

70 lik Aberlour A’bunadh 835 TL SCAPA VİSKİ FİYATLARI 70 lik Scapa Skiren 520 TL

70 lik Scapa Glansa 560 TL JIM BEAM VİSKİ FİYATLARI 20 lik Jim Beam 110 TL

37,5 lik Jim Beam 125 TL

75 lik Jim Beam 185 TL

75 lik Jim Beam Black 210 TL

100 lük Jim Beam 250 TL

150 lik Jim Beam 345 TL THE MACALLAN SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI 70 lik The Macallan Single Malt 345 TL GENTLEMAN JACK VİSKİ FİYATLARI 35 lik Gentleman Jack 190 TL

70 lik Gentleman Jack 335 TL

100 lük Gentleman Jack 445 TL WOODFORD RESERVE VİSKİ FİYATLARI 70 lik Wooford Reserve 445 TL

70 lik Wooford Reserve Rye 475 TL DIMPLE GOLDEN SELECTION VİSKİ FİYATLARI 70 lik Dimple Golden Selection 295 TL BELL’S VİSKİ FİYATLARI 35 lik Bell’s 99 TL

50 lik Bell’s 135 TL

70 lik Bell’s 189 TL

100 lük Bell’s 259 TL VAT 69 VİSKİ FİYATLARI 70 lik Vat 69 195 TL BULLEIT VİSKİ FİYATLARI 70 lik Bulleit Rye 260 TL

70 lik Bulleit Bourbon 415 TL LAGAVULIN 16 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI 70 lik Lagavulin 16 Yıllık 700 TL

70 lik Lagavulin Distillers Edition 750 TL TALISKER SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI 70 lik Talisker 10 Yıllık Single Malt 530 TL

OBAN 14 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI 70 lik Oban 14 Yıllık Single Malt 590 TL CAOL ILA SİNGLE MALT VİSKİ FİYATLARI 70 lik Caol Ila 12 Yıllık Single Malt 505 TL DALWHINNIE 15 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI 70 lik Dalwhinnie 15 Yıllık Single Malt 465 TL THE SINGLETON OF DUFFTOWN 12 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI 70 lik The Singleton Of Dufftown 12 Yıllık Single Malt 350 TL THE SINGLETON OF DUFFTOWN 15 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI 70 lik The Singleton Of Dufftown 15 Yıllık Single Malt 355 TL GLENKINCHIE 12 SINGLE MALT VİSKİ FİYATLARI 70 lik Glenkinchie 12 Yıllık Single Malt 505 TL CARDHU 12 SİNGLE MALT VİSKİ FİYATLARI 70 lik Cardhu 12 Yıllık Single Malt 435 TL

70 lik Cardhu Gold Reserve 325 TL JOINT BOURBON VİSKİ FİYATLARI 70 lik Joint Bourbon 325 TL ROYAL SALUTE 21 VİSKİ FİYATLARI 70 lik Royal Salute (21 Yıllık) 1.300 TL PASSPORT VİSKİ FİYATLARI 35 lik Passport 99 TL

50 lik Passport 135 TL

70 lik Passport 189 TL

100 lük Passport 260 TL JAMESON İRLANDA VİSKİ FİYATLARI 35 lik Jameson İrlanda 143 TL

70 lik Jameson İrlanda 270 TL

100 lük Jameson İrlanda 370 TL

450 lik Jameson İrlanda 1.850 TL

70 lik Jameson İrlanda Black Barrel 350 TL

70 lik Jameson Caskmates İrlanda 315 TL LONG JOHN İSKOÇ VİSKİ FİYATLARI 35 lik Long John İskoç 110 TL

50 lik Long John İskoç 150 TL

70 lik Long John İskoç 205 TL

100 lük Long John İskoç 290 TL BENRIACH VİSKİ FİYATLARI 70 lik Benriach The Original Ten 495 TL

70 lik Benriach The Twelve 575 TL

70 lik Benriach The Smoky Ten 550 TL BRUICHLADDICH VİSKİ FİYATLARI 70 lik Bruichladdich Classic Laddie 880 TL

70 lik Port Charlotte 1.050 TL

70 lik Octomore 2.570 TL GLENGLASSAUGH VİSKİ FİYATLARI 70 lik Glenglassaugh Revival 595 TL

70 lik Glenglassaugh Evolution 655 TL

70 lik Glenglassaugh Torfa 685 TL GLENDRONACH VİSKİ FİYATLARI 70 lik Glendronach Original 12 Yıl 890 TL ?En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Bu rakam yeterli mi?

?Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalıydı? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 4, 2022 Oğuz Büber Trend Haberler Editörü Viski fiyatlarıviski 2022viski