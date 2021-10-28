Viskoz ne demek, TDK'ya göre Viskoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Viskoz ne demek? Viskoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi viskoz kelimesi. Peki viskoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre viskoz nedir, viskoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VİSKOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Viskoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Viskoz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre viskoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Selüloz türevlerinin üretiminde kullanılan koloidal selüloz çözeltisi

