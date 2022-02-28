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Vişnap ne demek, TDK'ya göre Vişnap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Vişnap kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Vişnap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Vişnap nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Vişnap kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Vişnap ne demek, TDK'ya göre Vişnap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vişnap ne demek? Vişnap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vişnap kelimesi. Peki vişnap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vişnap nedir, vişnap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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VİŞNAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vişnap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Vişnap kelimesi Bulgarca kökenlidir.

TDK'ya göre vişnap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Vişne şurubu

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