Vişneli Köfte nasıl yapılır? MasterChef Vişneli Köfte tarifi?

Türkiye'nin ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef'te bu akşam yine kıyasıya bir mücadele başladı. Şefler bu kez yarışmacıların vişneli köfte yapmalarını istedi. İşte vişneli köfte nasıl yapılır tüm detayları haberimizde yer alıyor.

VİŞNELİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Dana kıyma 500 gr

Kuzu kıyma 100 gr

Ekmek içi 60 gr

Karabiber 4 gr

Tuz 10 gr



KÖFTE TABANI İÇİN

100 gr küp küp doğranmış tırnaklı pide

30 gr tereyağı

100 gr çırpılmış yoğurt



VİŞNE SOS

Taze vişne 100 gr

Limon suyu ¼

Tuz 2 gr

Sebze suyu 100 ml



Vişne, limon, tuz ve sebze suyunu bir tavada kısık ateşte kıvam alana kadar kaynatıyoruz.

TARİFİ

Vişnelerin yarısının çekirdeklerini çıkarın. Çekirdekli vişneleri kevgirde ezerek suyunu çıkarın. Yoğurma kabına kıyma, tuz, karabiber ve yenibaharı alıp yoğurun.

Kıymadan ufak parçalar kopararak misket büyüklüğünde yuvarlaklar hazırlayın. Tencereye suyu alın ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek kaynatın.

Köfteleri kaynayan suya ekleyip bir taşım kaynatın. Pişen köfteleri bir kaba alın. Zeytinyağını tencerede ısıtın. Halka doğradığınız soğanları ekleyin.

Soğanlar iyice yumuşayıncaya kadar soteleyin. Domates salçasını ilave edip 1-2 dakika pişirin. Köfteleri ve baharatları ekleyin.

Vişne suyunu ve limon suyunu ilave edin. Orta ateşte 30 dakika pişirin. Çekirdeksiz vişneleri ekleyin ve 10 dakika pişirin. Etin suyu koyulaşana kadar pişirin.

Pideleri baklava dilimi şeklinde kesin. Servis tabağına birbirlerinin üzerine gelecek şekilde yerleştirin. Vişneli köfteleri pidelerin üzerine alın. Maydanozla süsleyip servis yapın.