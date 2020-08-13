Vişneli Köfte nasıl yapılır? MasterChef Vişneli Köfte tarifi?
Televizyon ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Finale kalmak için çaba harcayan yarışmacılardan bu kez vişneli köfte yapmaları istendi. Vişneli köfte nasıl yapılır tüm detaylarıyla haberimizde...
Türkiye'nin ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef'te bu akşam yine kıyasıya bir mücadele başladı. Şefler bu kez yarışmacıların vişneli köfte yapmalarını istedi. İşte vişneli köfte nasıl yapılır tüm detayları haberimizde yer alıyor.
VİŞNELİ KÖFTE NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- Dana kıyma 500 gr
- Kuzu kıyma 100 gr
- Ekmek içi 60 gr
- Karabiber 4 gr
- Tuz 10 gr
KÖFTE TABANI İÇİN
- 100 gr küp küp doğranmış tırnaklı pide
- 30 gr tereyağı
- 100 gr çırpılmış yoğurt
VİŞNE SOS
- Taze vişne 100 gr
- Limon suyu ¼
- Tuz 2 gr
- Sebze suyu 100 ml
Vişne, limon, tuz ve sebze suyunu bir tavada kısık ateşte kıvam alana kadar kaynatıyoruz.
TARİFİ
Vişnelerin yarısının çekirdeklerini çıkarın. Çekirdekli vişneleri kevgirde ezerek suyunu çıkarın. Yoğurma kabına kıyma, tuz, karabiber ve yenibaharı alıp yoğurun.
Kıymadan ufak parçalar kopararak misket büyüklüğünde yuvarlaklar hazırlayın. Tencereye suyu alın ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek kaynatın.
Köfteleri kaynayan suya ekleyip bir taşım kaynatın. Pişen köfteleri bir kaba alın. Zeytinyağını tencerede ısıtın. Halka doğradığınız soğanları ekleyin.
Soğanlar iyice yumuşayıncaya kadar soteleyin. Domates salçasını ilave edip 1-2 dakika pişirin. Köfteleri ve baharatları ekleyin.
Vişne suyunu ve limon suyunu ilave edin. Orta ateşte 30 dakika pişirin. Çekirdeksiz vişneleri ekleyin ve 10 dakika pişirin. Etin suyu koyulaşana kadar pişirin.
Pideleri baklava dilimi şeklinde kesin. Servis tabağına birbirlerinin üzerine gelecek şekilde yerleştirin. Vişneli köfteleri pidelerin üzerine alın. Maydanozla süsleyip servis yapın.