Vit Mlynek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vit Mlynek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vit Mlynek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vit Mlynek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vit Mlynek 20 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vít Mlýnek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vit Mlynek Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin B futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin B takımına 5 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Vit Mlynek'nin FC Trinity Zlin B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vit Mlynek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vit Mlynek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında FC Zlin B
14 Eylül 2018 yılında HS Kromeriz
5 Şubat 2019 yılında FC Zlin B
Vit Mlynek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vit Mlynek şuan FC Trinity Zlin B takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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FC Fastav Zlín (2007 - 2016)
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