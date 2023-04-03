Vit Vavrik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vit Vavrik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vit Vavrik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vit Vavrik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.