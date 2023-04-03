Vit Vavrik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vit Vavrik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vit Vavrik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vit Vavrik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vit Vavrik 18 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vít Vavřík şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vit Vavrik Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vit Vavrik'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vit Vavrik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vit Vavrik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Karvina U19
Vit Vavrik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vit Vavrik şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Horní Bludovice (2012 - 2013)
TJ Slovan Havířov (2013 - 2016)
MFK Vítkovice (2016 - 2020)
MFK Karviná (2020 - )
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