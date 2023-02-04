Vital Nsimba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vital Nsimba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vital Nsimba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vital Nsimba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vital Nsimba 8 Temmuz 1993 tarihinde Cacuaco şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Kongo DC,Angola uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vital Manuel Nsimba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vital Nsimba Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2SAgency yapmaktadır. Vital Nsimba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vital Nsimba'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vital Nsimba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/vitalnsimba11/

Vital Nsimba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vital Nsimba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vital Nsimba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vital Nsimba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında EA Guingamp B

20 Temmuz 2014 yılında Luçon VF

20 Temmuz 2015 yılında Bourg-en-Bresse

1 Temmuz 2018 yılında Clermont Foot

1 Eylül 2022 yılında G. Bordeaux

Vital Nsimba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vital Nsimba şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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