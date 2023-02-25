Vitali Chudetskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitali Chudetskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitali Chudetskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitali Chudetskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitali Chudetskiy 17 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Чудецкий Виталий Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitali Chudetskiy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vitali Chudetskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slonim 2017 futbol takımında oynamaktadır. FK Slonim 2017 takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vitali Chudetskiy'nin FK Slonim 2017 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vitali Chudetskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitali Chudetskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitali Chudetskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitali Chudetskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Almaz-Antei

1 Şubat 2022 yılında Afon NA

26 Nisan 2022 yılında Yadro Spb

8 Temmuz 2022 yılında Slonim

Vitali Chudetskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitali Chudetskiy şuan FK Slonim 2017 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vitali Chudetskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zenit St.-Petersburg (-2020)

Rusya U16 takımında 16 numaralı formasıyla 14 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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