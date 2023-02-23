Vitalie Damascan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitalie Damascan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vitalie Damascan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vitalie Damascan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vitalie Damascan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitalie Damascan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vitalie Damascan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitalie Damascan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitalie Damascan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitalie Damascan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitalie Damascan 24 Ocak 1999 tarihinde Soroca şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Vitalie Damaşcan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitalie Damascan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Vitalie Damascan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vitalie Damascan'nin FC Voluntari ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitalie Damascan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/damashkan99

http://www.instagram.com/vitaly_damashkan/

Vitalie Damascan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitalie Damascan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vitalie Damascan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitalie Damascan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2016 yılında Zimbru Chisinau

17 Mart 2017 yılında FC Sheriff

18 Ocak 2018 yılında Torino

19 Ocak 2018 yılında FC Sheriff

30 Haziran 2018 yılında Torino

16 Temmuz 2019 yılında Fortuna Sittard

30 Haziran 2020 yılında Torino

15 Eylül 2020 yılında RKC Waalwijk

30 Haziran 2021 yılında Torino

12 Temmuz 2021 yılında Sepsi OSK

2 Eylül 2022 yılında FC Voluntari

30 Haziran 2023 yılında Sepsi OSK

Vitalie Damascan kimdir

Vitalie Damascan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitalie Damascan şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Zimbru Chisinau

Vitalie Damascan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 11 numaralı formasıyla 26 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 2 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 3 gol atmıştır.

Moldova U17 takımında 14 numaralı formasıyla 23 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vitalie Damascan nereli

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