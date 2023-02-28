Vitalie Dumbrava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitalie Dumbrava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitalie Dumbrava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitalie Dumbrava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitalie Dumbrava {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitalie Dumbrava Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dacia Buiucani futbol takımında oynamaktadır. Dacia Buiucani takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Vitalie Dumbrava'nin Dacia Buiucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vitalie Dumbrava Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vitalidumbrava/

Vitalie Dumbrava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitalie Dumbrava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitalie Dumbrava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitalie Dumbrava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında Dacia Buiucani

Vitalie Dumbrava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitalie Dumbrava şuan Dacia Buiucani takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Vitalie Dumbrava Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U19 takımında 19 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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