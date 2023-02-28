Vitalie Gutu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitalie Gutu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitalie Gutu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitalie Gutu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitalie Gutu 28 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Vitalie Guțu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitalie Gutu Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sfîntul Gheorghe Suruceni futbol takımında oynamaktadır. FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vitalie Gutu'nin FC Sfîntul Gheorghe Suruceni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vitalie Gutu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_gutuvitalie_5/

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Vitalie Gutu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitalie Gutu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Vitalie Gutu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitalie Gutu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2022 yılında Sfintul Gheor.

Vitalie Gutu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitalie Gutu şuan FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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