Vitalijs Jagodinskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitalijs Jagodinskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vitalijs Jagodinskis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vitalijs Jagodinskis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vitalijs Jagodinskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitalijs Jagodinskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vitalijs Jagodinskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitalijs Jagodinskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitalijs Jagodinskis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitalijs Jagodinskis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitalijs Jagodinskis 28 Şubat 1992 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Vitālijs Jagodinskis şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitalijs Jagodinskis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BR-Sport yapmaktadır. Vitalijs Jagodinskis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 28 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Vitalijs Jagodinskis'nin RFS ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitalijs Jagodinskis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitalijs Jagodinskis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Vitalijs Jagodinskis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitalijs Jagodinskis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Jurmala-VV

1 Şubat 2012 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2013 yılında Dynamo 2 Kyiv

31 Temmuz 2014 yılında Goverla

30 Haziran 2016 yılında Dynamo 2 Kyiv

21 Ekim 2016 yılında Diósgyőr

12 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

17 Temmuz 2017 yılında ACSM Poli Iasi

1 Temmuz 2018 yılında Ventspils

21 Ocak 2019 yılında RFS

29 Ocak 2020 yılında Valmiera

28 Temmuz 2020 yılında RFS

Vitalijs Jagodinskis kimdir

Vitalijs Jagodinskis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitalijs Jagodinskis şuan RFS takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Vitalijs Jagodinskis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Letonya takımında 19 numaralı formasıyla 3 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vitalijs Jagodinskis nereli

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