Vitaliy Denisov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Denisov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitaliy Denisov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitaliy Denisov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitaliy Denisov 23 Şubat 1987 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Özbekistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Денисов Виталий Геннадьевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitaliy Denisov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vitaliy Denisov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vitaliy Denisov'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitaliy Denisov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/VitaliyDenisov

Vitaliy Denisov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitaliy Denisov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vitaliy Denisov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitaliy Denisov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1999 yılında Akademica M.

1 Ocak 2003 yılında CSKA Moskova II

1 Ocak 2006 yılında Spartak NN

31 Aralık 2006 yılında CSKA Moskova II

1 Ocak 2007 yılında Dnipro

1 Ocak 2013 yılında Loko Moskova

21 Ağustos 2018 yılında KS Samara

30 Haziran 2019 yılında Loko Moskova

1 Temmuz 2019 yılında Rubin Kazan

15 Ocak 2020 yılında Rotor Volgograd

19 Eylül 2020 yılında Tom Tomsk

1 Temmuz 2021 yılında Baltika

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

11 Temmuz 2022 yılında Sogdiana

5 Ocak 2023 yılında OKMK Olmaliq

Vitaliy Denisov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitaliy Denisov şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vitaliy Denisov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pakhtakor Tashkent (-1999)

Özbekistan takımında 19 numaralı formasıyla 22 Şubat 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 72 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.