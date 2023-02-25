Vitaliy Kibuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Kibuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitaliy Kibuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitaliy Kibuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitaliy Kibuk 7 Ocak 1989 tarihinde Pinsk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кибук Виталий Анатольевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitaliy Kibuk Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vitaliy Kibuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volna Pinsk futbol takımında oynamaktadır. Volna Pinsk takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Vitaliy Kibuk'nin Volna Pinsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitaliy Kibuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitaliy Kibuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitaliy Kibuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitaliy Kibuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Dinamo Brest

1 Ocak 2011 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2013 yılında FK Minsk

1 Ocak 2015 yılında Torpedo Zhodino

1 Ocak 2016 yılında Granit

22 Temmuz 2016 yılında FK Slutsk

1 Şubat 2020 yılında Volna Pinsk

Vitaliy Kibuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitaliy Kibuk şuan Volna Pinsk takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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