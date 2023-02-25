Vitaliy Likhtin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Likhtin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitaliy Likhtin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitaliy Likhtin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitaliy Likhtin 30 Temmuz 1995 tarihinde Oktyabrskiy şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лихтин Виталий Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitaliy Likhtin Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Smorgon futbol takımında oynamaktadır. FK Smorgon takımına 11 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Vitaliy Likhtin'nin FK Smorgon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitaliy Likhtin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vlixtin/

Vitaliy Likhtin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitaliy Likhtin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitaliy Likhtin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitaliy Likhtin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Torpedo Minsk

13 Ağustos 2016 yılında Oshmyany-BDUFK

1 Ocak 2017 yılında Osipovichi

26 Temmuz 2018 yılında Sputnik

4 Şubat 2020 yılında Krumkachi

11 Mart 2022 yılında FK Smorgon

Vitaliy Likhtin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitaliy Likhtin şuan FK Smorgon takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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