Vitaliy Shitov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Shitov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vitaliy Shitov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vitaliy Shitov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vitaliy Shitov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Shitov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vitaliy Shitov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Shitov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitaliy Shitov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitaliy Shitov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitaliy Shitov 7 Mayıs 2003 tarihinde Yaroslavl şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шитов Виталий Алексеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitaliy Shitov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Vitaliy Shitov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zvezda St. Petersburg futbol takımında oynamaktadır. Zvezda St. Petersburg takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vitaliy Shitov'nin Zvezda St. Petersburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitaliy Shitov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitaliy Shitov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Vitaliy Shitov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitaliy Shitov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Akademia FCSM

1 Ağustos 2020 yılında Spartak II

1 Temmuz 2021 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Moskova

17 Şubat 2023 yılında Zvezda S-Pb

30 Haziran 2023 yılında Spartak Moskova

Vitaliy Shitov kimdir

Vitaliy Shitov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitaliy Shitov şuan Zvezda St. Petersburg takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shinnik Yaroslavl

Vitaliy Shitov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 8 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vitaliy Shitov nereli

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