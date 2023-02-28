Vitaliy Ustinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Ustinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitaliy Ustinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitaliy Ustinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitaliy Ustinov 3 Mayıs 1991 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Устинов Виталий Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitaliy Ustinov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atletico Management yapmaktadır. Vitaliy Ustinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vitaliy Ustinov'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vitaliy Ustinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitaliy Ustinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vitaliy Ustinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitaliy Ustinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında FC Moskova II

1 Mart 2010 yılında Rubin Kazan II

1 Ocak 2011 yılında Neftekhimik

30 Haziran 2013 yılında Rubin Kazan II

1 Temmuz 2013 yılında Rotor Volgograd

1 Temmuz 2014 yılında Rubin 2

1 Temmuz 2015 yılında Rubin Kazan

1 Temmuz 2017 yılında Rostov

31 Aralık 2017 yılında Rubin Kazan

22 Ağustos 2019 yılında Atyrau

6 Mart 2020 yılında Torpedo Zhodino

14 Ocak 2023 yılında Alashkert

Vitaliy Ustinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitaliy Ustinov şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vitaliy Ustinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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