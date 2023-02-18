Vitan Gajsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitan Gajsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitan Gajsek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitan Gajsek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitan Gajsek 23 Eylül 2003 tarihinde Ptuj şehrinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitan Gajsek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vitan Gajsek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rogaska futbol takımında oynamaktadır. NK Rogaska takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vitan Gajsek'nin NK Rogaska ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vitan Gajsek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitan Gajsek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Vitan Gajsek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitan Gajsek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında NK Rogaska

1 Eylül 2022 yılında SD Cirkulane

16 Ocak 2023 yılında NK Rogaska

Vitan Gajsek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitan Gajsek şuan NK Rogaska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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