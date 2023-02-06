Vitao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitao 2 Şubat 2000 tarihinde Jacarezinho şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vitor Eduardo da Silva Matos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UJ Football Talent yapmaktadır. Vitao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına 7 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Vitao'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vitao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vitao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Palmeiras U20

2 Eylül 2019 yılında Shakhtar D.

7 Nisan 2022 yılında Internacional

30 Haziran 2023 yılında Shakhtar D.

Vitao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitao şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Vitao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U20 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 1 gol atmıştır.

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